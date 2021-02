Instagramroute moet uitstraling Roeselare als shoppingstad bevestigen

Ook in moeilijke coronatijden wil Roeselare dé shoppingstad bij uitstek zijn. Met de krokusvakantie in het verschiet richten de stad en handelaars hun pijlen op de jongeren, en pakken ze uit met een Instagram-belevingsroute.

Op een dertigtal locaties in de stad staan installaties opgesteld waar je originele selfies kan nemen. De decors staan op publieke plaatsen, maar ook in de winkels zelf.

Burgemeester Kris Declerq mocht als eerste plaatsnemen op de Instagram installatie die op de Munt staat. Een fiets, want Roeslare, dat is koers. De uitwerking van de decors gebeurde door het Roeslaarse evenementenbedrijf Twice. Burgemeester Kris Declerq: “Ook in moeilijke tijden tonen we dat Roeselare zijn handelaars wil blijven verrassen. We willen onze handelaars en ondernemers ondersteunen. Met deze instagramroute, waarmee je dertig plekken leert ontdekken, word je eigenlijk altijd verrast door het fantastische winkelaanbod. Verrassen op zovele manieren. Van jong tot oud. Roeselare zegt altijd: wees welgekomen.”

Wie zijn originele foto’s op social media post met de hashtags instaroute en VANRSL maakt kans op mooie prijzen. Isabel Lapeirre, Unizo: “We vinden het met Unizo belangrijk dat shoppen meer is dan shoppen. Het moet een totaalbeleving worden. We willen ook mensen van buiten Roeselare aantrekken in de stadskern. Daar draait alles om. Ook de leegstaande panden worden betrokken in die route.”

De instaroute #VANRSL loopt tot eind augustus, in mei krijgt het parcours een update met nieuwe elementen.