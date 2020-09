Instagram-route moet Kortrijkse winkels weer hip maken

Grafische kunstenaars hebben op tien plaatsen etalages of muren aangepakt met verrassende decors. En als je daar nog niet genoeg aan hebt, kun je nog in het winkelcentrum K naar de Smile Safari pop-up. Daar kun je gekke foto's of filmpjes maken in een hippe setting. "We hebben hier een paar simpele achtergronden en kleurrijke dingen", zegt Hannes Coudenys van Hurae. "We hebben springballen, we hebben een ballenbad. We hebben een spiegelkamer die precies oneindig lijkt te zijn. We hebben ook een trampoline om te springen en je boven de vleugels te mikken. Het is heel speels, we denken er goed over na, om de mensen plezier te laten hebben".

Relanceplan

Met de instagram-route wil de stad weer meer mensen naar de winkels lokken. Alles verloopt coronaproof, maar het moet vooral plezant blijven. Een kaartje met de instagram-route vind je bij toerisme Kortrijk. De Smile Safari is open op woensdag- en vrijdagnamiddag en op zaterdag.