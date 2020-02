Instagram-fans moeten binnenkort in Mariakerke zijn

Vorig jaar gaf Toerisme Oostende de opdracht aan Westtoer om een onderzoek te voeren naar de toeristische insteek van de badplaats. "Daaruit bleek dat familievriendelijkheid en Mariakerke een grote match waren", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Het stadsbestuur ging daarmee aan de slag en stelde een actieplan voor de komende twee jaar op.

"Sunsetzones"

Verspreid over het stand worden er enkele "sunsetzones" aangelegd. Daar kunnen bezoekers de zonsondergang bewonderen én via Instagram in beeld brengen. Verder maakt men ook werk van nieuwe speeltuigen. "Die moeten één voor één landmarks en herkenningspunten worden op het strand", vult Björn Anseeuw, schepen van Openbaar Domein (N-VA) aan.

Ondernemers aan boord

Het stadsbestuur wil ook de handelaars betrekken bij het plan. "Westtoer en het Economisch Huis helpen ondernemers om in te spelen op het familievriendelijk aspect", zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het opstellen van kindvriendelijke menu's of bij het organiseren van specifieke activiteiten.