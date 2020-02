Inspiratiemarkt over toekomst van Vroonhofsite Poperinge

De Vroonhofsite in het centrum van de stad wordt de komende jaren volledig heringericht. Zo is het de bedoeling om de Vleterbeek opnieuw open te leggen en er een wandel- en fietspad aan te leggen. Later komen hier de kunstacademie, een cultuurcentrum en het Huis van het Kind. De site is 14.000 vierkante meter groot.

Studiebureau VELD is volop bezig met de opmaak van een masterplan voor de Vroonhofsite. Het werkt daarvoor samen met een hele reeks stadsdiensten en experten maar vraagt ook de mening van het brede publiek.

Pop-ups

Op de inspiratiemarkt kunnen inwoners zelf ideeën aanbrengen. Morgen kun je er terecht van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s avonds. Alle suggesties van de inwoners worden meegenomen in de ontwikkeling van dit grote project dat pas over 10 jaar helemaal klaar zal zijn. Tijdens het vernieuwingstraject wil het stadsbestuur de site maximaal blijven benutten en komen er pop-up projecten.