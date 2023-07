Inschattingsfout met krik kostte trucker het leven

De trucker die zondag op de parking van International Car Operators in Zeebrugge overleed, kwam om het leven door een inschattingsfout. Dat meldt het Parket van West-Vlaanderen.

Iets na 9 uur werd het lichaam van de man, geboren in 1984 en afkomstig uit Tadzjikistan, onder zijn eigen vrachtwagen aangetroffen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. Uit verder onderzoek blijkt nu dat de man net de voorbanden van zijn vrachtwagen had vervangen. Bij het weghalen van de krik moet hij een inschattingsfout gemaakt hebben, waardoor de truck op hem terecht gekomen is.

De precieze omstandigheden van het arbeidsongeval zullen nog verder onderzocht worden door het arbeidsauditoraat.

