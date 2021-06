Inreisverbod Britse verblijfstoeristen doet West-Vlaanderen pijn

Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. In vergelijking met 2019 daalde het aantal Britse overnachtingen in de provincie met 85 procent. Vooral de Westhoek, traditioneel populair bij Britse toeristen, leidt onder de situatie.

In 2019 bleven in totaal een kleine 330.000 Britten overnachten in West-Vlaanderen. Daarmee stond de Britse markt in voor 7 procent van de verblijfstoeristen en 4 procent van de overnachtingen in commerciële logies in de provincie. In totaal spendeerden de Britten ongeveer 89 miljoen euro in West-Vlaanderen in 2019. In 2020 telde West-Vlaanderen nog ruim 48.000 Britse verblijfstoeristen die samen 101.297 overnachtingen genereerden. Dat betekent een daling van 85 procent in vergelijking met 2019.

Annulaties voor het najaar

Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat in de maanden april, mei en juni maar ook van oktober tot december bijna zo goed als geen Britten op vakantie naar West-Vlaanderen kwamen in 2020. Die tendens zet zich ook verder in de eerste maanden van 2021. Vooral de Westhoek is het meest afhankelijk van de Britse markt. Dat komt onder meer door het WOI-herdenkingstoerisme. Daar is het aantal Britse verblijfstoeristen in 2020 gedaald met 90 procent in vergelijking met 2019. Ook specifiek bij de WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek zijn dezelfde tendensen te zien, met een globale daling van 67 procent. Slechts 7 procent van alle WOI-herdenkingsbezoekers in de Westhoek in 2020 kwamen uit Groot-Brittannië. Ook voor dit najaar annuleren veel groepen die nog op de boekingslijst stonden. Verwacht wordt dat het Britse groepstoerisme pas stilaan zal opstarten in het voorjaar van 2022.