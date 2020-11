Inpakbedrijf Warnez maakt verpakkingen recycleerbaar

Het aardappelinpakbedrijf Warnez in Tielt schakelt over op recycleerbare verpakkingen.

De oude plastic verpakkingen worden enerzijds vervangen door papieren verpakkingen en anderzijds door een biologische verpakkingen op basis van suikerriet. Op die manier kon al 94 ton plastic uitgespaard worden. Acht op de tien aardappelverpakkingen van Warnez zijn vandaag al recycleerbaar. In 2021 wil het bedrijf dat 95% van alle verpakkingen uit recycleerbare materialen bestaat.

Bij PMD of papier en karton

Peter Van Steenkiste: "Het is nog niet zo dat bioplastic verpakkingen nu al in alle gemeenten in de PMD zak mogen, maar normaal zou dat in januari in heel België zo moeten zijn. Dan kunnen die plastics perfect in de PMD zak gegooid worden voor recyclage. De papieren verpakkingen horen bij het papier en karton".

Warnez werkt vooral voor Belgische retailers. Een klein deel is bestemd voor de export en de groothandelsmarkten.