In 2021 ging de minister nog mee aan boord van een zogenoemd sniffervliegtuig dat de uitstoot van zwavel en stikstof in de rookpluimen van schepen meet. Maar nu moet er dus een vast toestel komen, dicht bij de voornaamste scheepsroutes. Optreden tegen overtredingen is van belang in de strijd tegen luchtvervuiling- en klimaatverandering. In onze Noordzee passeren jaarlijks zo'n 200.000 schepen die vervuilende stoffen uitstoten in de vaak ook dichtbevolkte kustzones.