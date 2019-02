In Rumbeke bij Roeselare is ’t Keerpunt geopend, een inloophuis voor mensen met kanker én hun familie.

Ze kunnen er terecht voor een babbel bij vrijwilligers en lotgenoten. Want naast de medische behandeling van de ziekte, is het ook het contact met lotgenoten buiten het ziekenhuis heel belangrijk. ’t Keerpunt is een initiatief van zorgbedrijf Roeselare en AZ Delta.