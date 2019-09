Ingrijpende werken Stationsproject Kortrijk starten maandag

Maandag starten de werken van het Stationsproject in Kortrijk. Er komt een nieuw station en kruispunt Den Appel verdwijnt onder de grond. De werken verlopen in fases en zullen 10 jaar duren.

Voetgangers en fietsers centraal

Het Stationsproject Kortrijk is een samenwerkingsverband tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn,de stad Kortrijk, het Agentschap Wegen en Verkeer en Parko. Het doel van het project is het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving voor de verschillende weggebruikers en dit volgens het STOP-principe. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar de noden van de zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers). In de tweede plaats houdt men rekening met het openbaar vervoer. En in derde instantie kijkt men naar het privévervoer.

Het Stationsproject Kortrijk wil de mobiliteit voor alle weggebruikers verbeteren en van de stationsbuurt een autoluwe en groene buurt maken. De vernieuwing van het stadsdeel tussen het station en Kortrijk Weide zal ruim 10 jaar duren. De werken worden opgesplitst in verschillende deelprojecten.

Project 1: Bouw wegtunnel

Het eerste deelproject is de bouw van een fiets- en bustunnel, een wegtunnel en ondergrondse parking. De werken aan de wegtunnel en parking starten nog deze maand en zullen duren tot eind 2022.

De bouw van de ondergrondse parking onder het Conservatoriumplein en de Tolstraat start half september. Deze parking opent gelijktijdig met de wegtunnel. Het in- en uitrijden zal gebeuren via de wegtunnel in de Zandstraat.

Van zodra de bouwwerken het toelaten start de bovenaanleg (rijweg, trottoirs, groenaanleg, ...). Dit duurt tot eind 2023. De werken zullen uiteraard gepaard gaan met heel wat omleidingen.

Simulatiefilm

Hier kun je een simulatiefilm zien van het eerste deelproject.