Ingooigem herdenkt zijn bekendste inwoner ooit, Stijn Streuvels, de auteur van meesterweken als “De teleurgang van de Waterhoek” en “Leven en dood in den ast”. 50 jaar na zijn dood is Streuvels eigenlijk nog springlevend. Hij leeft verder in zijn literair oeuvre, dat alle generaties overstijgt...

De kerk in Ingooigem liep gisteren alvast aardig vol om Stijn Streuvels te eren. Schrijvers brachten een hommage aan de auteur, en het was vooral uitkijken naar het verhaal van zijn kleindochter.

Leentje Vandemeulebroecke, kleindochter Stijn Streuvels: “We horen vaak zeggen dat Streuvels een streng en moeilijk man was. Hij was streng voor mensen die zich niet wisten te gedragen. Als je daar binnen kwam met een sigaar in je mond, dat kon niet, het was iemand met stijl. Je moest hem ook vooraf zeggen wanneer je zou komen. Je moest daar niet binnen vallen op het onverwachts. En journalisten die hem kwamen overvallen, daar was hij echt kwaad voor.”