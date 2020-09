Ingelmunster beloont gebruikers van corona-app

De app CoronAlert waarschuwt gebruikers als ze een kwartier of langer te dicht kwamen bij iemand die besmet is met het virus, en die app ook heeft geïnstalleerd en geüpdatet. De gemeente vindt de app een belangrijk middel in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus, en wil haar inwoners daarom stimuleren.

"Wie Coronalert heeft geïnstalleerd op zijn of haar smartphone kan dit aan ons melden vanaf 1 oktober 12u," zegt burgemeester Kurt Windels. "We belonen de eerste 1.000 Ingelmunsternaren die zich registreren met een Ingelmunsterse Kadobon van 5 euro."

"Met deze actie slaan we 3 vliegen in één klap. Enerzijds geven we de oproep van de hogere overheid een extra boost. Anderzijds belonen we inwoners die meestrijden tegen corona en geven we tegelijk de lokale handelaars een duwtje in de rug."