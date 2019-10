Ingeënt tegen griep? Kans op 5 extra vakantiedagen!

Medewerkers van Motena, dat is het vroegere zorgbedrijf in Roeselare, maken kans op vijf dagen extra vakantie, als ze zich laten vaccineren. Met die stunt wil het zorgbedrijf zijn de ruim 800 werknemers motiveren om zich in te laten enten tegen de griep.

Vorig jaar deed iets meer dan de helft dat. Met deze campagne streven ze naar 70 procent.

70% moet meedoen

In Roeselare is het griepvaccin voor medewerkers van Motena niet alleen gratis. Wie zich laat inenten maakt ook nog eens kans op vijf dagen extra vakantie. Op voorwaarde dat 70 procent zich laat vaccineren.

In 2017 lieten 48 procent van de werknemers zich inenten, vorig jaar was dat 54 procent. Een trage groei, maar met deze campagne moeten ze in één klap 70 procent halen. En het lukt alvast om twijfelaars over de streep te krijgen.

De Hoge Gezondheidsraad wil dat tegen 2020 80 procent van de werknemers in de zorg gevaccineerd is.