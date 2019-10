Infrabel sluit overweg ondanks protest

Na het uitvoeren van werken blijft de overweg aan de Sint-Jansstraat in Poperinge definitief gesloten.

De stad organiseerde eerder een infovergadering voor omwonenden. "Uit een bewonersbrief van Infrabel bleek namelijk dat het haar bedoeling is om de overweg te sluiten", aldus het stadsbestuur. "De regelmatige aanrijdingen tegen de signalisatie en problemen rond verkeersveiligheid kunnen de sluiting van de overweg rechtvaardigen, maar Infrabel vraagt van de stad een beslissing op een wel heel korte termijn over een dossier, dat duidelijk gevoelig ligt bij een deel van de inwoners. Er kon geen degelijk voorbereidend onderzoek verricht worden. Bovendien zou het afsluiten van de straat tot meer verkeer aan het kruispunt van de Europalaan met de Ieperseweg leiden. Voor bepaalde vervoersbewegingen vergroot de omrijdingsfactor aanzienlijk. De problemen van verkeersveiligheid kunnen ook op een andere manier aangepakt worden. Infrabel is verantwoordelijk voor het beheer van de spoorweg. Het stadsbestuur kan met andere woorden door het weigeren van een akkoord niet verhinderen dat de overweg wordt gesloten."

De gemeenteraad verleende alvast een ongunstig advies voor het sluiten van de overweg, maar het besluit van Infrabel staat vast. "Veiligheid is de voornaamste reden", klinkt het. "Hoe minder kruispunten tussen trein- en wegverkeer, hoe lager de kans op ongelukken. Deze overweg wordt niet vaak gebruikt. De slagbomen werden al verschillende keren afgereden, omdat sommigen er slalommen of onvoorzichtig zijn. Er zijn trouwens veiliger alternatieven ter hoogte van de Brandhoek en Europalaan."