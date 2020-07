Infrabel sluit 14 overwegen in Ieper en omstreken

Infrabel is van plan om in Ieper op termijn veertien overwegen af te sluiten. Ondanks een unaniem negatief advies van de Ieperse gemeenteraad. Inwoners van Vlamertinge trekken aan de noodrem.

Intussen is in Vlamertinge al één overweg afgesloten met een grote impact op de bereikbaarheid en mobiliteit tot gevolg. Het is nu al een poos stil in het dossier, maar de inwoners van Vlamertinge blijven bezorgd.

Infrabel wil minder overwegen omdat er vaak ongevallen gebeuren maar dat klopt niet, volgens gemeenteraadslid Stefaan Williams. "Infrabel gebruikt het argument dat overwegen gevaarlijk zijn. Dat kan maar hier is er in al die jaren nog nooit een ongeval gebeurd. Dat nemen we niet serieus. We menen dat het om een besparing gaat."

Intussen is de overweg in de Casselstraat in Vlamertinge al afgesloten. En dat heeft grote gevolgen voor de tientallen gezinnen die van het centrum zijn afgesloten. Nu is de vrees dat ze ook in de Hoge Akker weg opeens voor voldongen feiten zullen staan.

Maandag geeft burgemeester Talpe in de Ieperse gemeenteraad tekst en uitleg over het overwegendossier.