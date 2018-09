Infrabel beveiligt haven beter tegen transmigranten

Ook zullen de terreinen opgeruimd worden zodat alle losliggende kleine materialen die met slechte bedoelingen gebruikt zouden kunnen worden weggehaald zijn.

Dat heeft minister van mobiliteit Ben Weyts geantwoord op een vraag van Kamerlid Daphné Dumery uit Blankenberge. De haven van Zeebrugge is een van de belangrijkste draaischijven voor de Belgische economie. Via de haven hopen ook heel wat transmigranten in het Verenigd Koninkrijk te geraken, waardoor vooral de voorhaven en de transportzone geregeld getroffen worden door inklimmingen en/of beschadigingen.

“Het spoor is een belangrijke vervoersmodus in de Zeebrugse haven, het brengt je tot in het centrum van de haventerreinen met haar vele bedrijven. Ook transmigranten weten dat en zien hierin opportuniteiten.” Daarom stelde Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) aan de minister van Mobiliteit François Bellot de vraag wat infrabel doet om haar terreinen te beveiligen. “Het is goed dat er ook inspanningen gedaan worden vanuit het spoor. Enkel gelijke inspanningen kunnen leiden tot resultaat, want een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel”, besluit Daphné Dumery.