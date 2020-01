Informatiedrempel voor fijn stof overschreden

Sinds een aantal dagen worden in de meetnetten verhoogde fijnstofconcentraties in de lucht gemeten, vooral in de Brugse regio. Dat laat de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu weten.

De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM2.5 concentratie in Vlaanderen hoger dan 35 µg/m³, dat is de drempel die de gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling afkomstig van het wegverkeer, de gebouwenverwarming, de industrie en de landbouw die door de ongunstige meteorologische omstandigheden slecht verdund wordt. Die meteorologische omstandigheden blijven tot zaterdag ongunstig.

Invloed op gezondheid en advies

Bij hogere fijnstofconcentraties stijgt het aantal luchtwegklachten en zijn er meer spoedopnames. Luchtwegeninfecties en astma worden erger, mensen hoesten meer en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen neemt toe. Bij langdurige blootstelling aan fijn stof vermindert de longfunctie en stijgt de kans op chronische luchtwegenaandoeningen. Bovendien zijn deeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen schadelijk omdat ze kankerverwekkende stoffen bevatten. Fijn stof kan bloedvaten doen dichtslibben en hartaanvallen veroorzaken.

Jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische longziekten, hart- of vaatziekten zijn extra gevoelig voor luchtverontreiniging. Deze kwetsbare groepen vermijden best (zware) fysieke inspanningen tijdens een periode met veel fijn stof.