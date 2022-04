Infodag politieschool Zedelgem: 200 openstaande vacatures

In West-Vlaanderen staan er momenteel bijna 200 vacatures open voor politiemensen. De politieschool in Zedelgem organiseert daarom een infodag voor geïnteresseerde jongeren.

Politieagent is een knelpuntberoep in West-Vlaanderen. Momenteel hebben alle zones een aantal openstaande vacatures die ze moeilijk ingevuld krijgen. De West-Vlaamse politieschool in Zedelgem organiseert daarom een infodag om jongeren te rekruteren, maar ook met het oog op meer diversiteit bij de politie.

"De infodag heeft als rode draad ‘Diversiteit bij de Politie’. Dit betekent niet enkel diversiteit in geslacht, gender of afkomst onder het politiepersoneel, maar ook diversiteit bij alle zones en diensten. Elke zone of dienst is namelijk uniek. Bovendien is dit het ideale moment om alle zones en diensten uit West-Vlaanderen te bezoeken op één plaats: de West-Vlaamse Politieschool", vertelt directeur Steve Margodt.

Elke politiezone krijgt een specifiek thema om uit de doeken te doen in hun stand tijdens de beurs, bijvoorbeeld Dienst Jeugd en Gezin, Cybercrime, Strandpolitie, ...

Naast de 19 West-Vlaamse politiezones, stellen ook de federale politie, de scheepvaartpolitie en spoorwegpolitie zich voor op de infodag.