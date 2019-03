Industriepark Oost in Beernem ingehuldigd

In Beernem is het nieuwe industriepark Oost ingehuldigd. Het gaat om een uitbreiding van acht hectare met voldoende ruimte voor zo'n 26 ondernemers.

Met de uitbreiding richtte het industriepark zich vooral op kleinere bedrijven (KMO's). De nieuwe kavels zijn dan ook helemaal op maat van die ondernemingen. Alle ondernemers die investeerden in industriepark Oost waren al actief in de gemeente, maar sommigen onder hen zaten zonevreemd of konden niet meer uitbreiden. Het Beernemse industriepark telt intussen al zo'n honderdtal bedrijven die samen goed zijn voor zo'n duizend jobs.

Wandel- en fietsroute

Opvallend detail: langs het Industriepark Oost werd ook een wandel- en fietsroute aangelegd. Die routes zijn bovendien verbonden met het fietsknooppuntennetwerk en met een weide met bijenvriendelijke planten.