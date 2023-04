Industriebrand in Gistel

Er is een industriebrand uitgebroken in Gistel bij het bedrijf Vandewiele Recycling in de Rochesterlaan. De rookpluim is van ver te zien.

De stad Gistel waarschuwt op sociale media haar inwoners om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer roept versterking op om het vuur onder controle te krijgen. De weg naar het industrieterrein is op dit moment afgesloten. Huizen in de buurt zijn ontruimd.

stabiliteit in gevaar

De brandweer probeert met man en macht het vuur te bestrijden. Dat is geen eenvoudige opdracht want de stabiliteit van de grote loods is in gevaar. De brandweer moet ook een extra watervoorraad laten aanrukken. Dries Van Der Veken, Brandweerzone 1: "Het is een mengeling van producten. Het is zowel houtopslag als vrachtwagens die in brand staan. Dat zorgt voor heel veel hitte. Momenteel hebben we bluswater tekort maar dat zou snel opgelost moeten zijn. Eén brandweerman heeft helaas zijn voet verzwikt; maar al bij al valt het voorlopig mee."

Brandend houtafval

Vandewiele is gespecialiseerd in het recycleren van groenafval, houtproducten en rubber. In het bedrijf liggen grote hoeveelheden houtafval. Vandewiele maalt het houtafval in kleine stukjes. Het is dat hout dat vuur gevat heeft. De echte oorzaak is nog niet bekend. Het kan om een ontplofte machine gaan. Het blussen gaat moeilijk. "Gezien de grote brandlast en de grote hitte die ermee gepaard gaat zijn de structurele elementen van het gebouw het stilaan aan het begeven. Het dak is nu ook ingestort. Voor de veiligheid van onze manschappen kunnen we geen personeel meer binnen sturen. We moeten alles gecontroleerd langs de buitenzijde gaan blussen. Onze voornaamste betrachting is om de uitbreiding binnen de bedrijfsmuren te houden. Er zijn nog veel loodsen en privéwoningen die achter het bedrijf liggen. We willen die vooral vrijwaren."

Een vijftal inwoners van vier huizen achter het bedrijf is ook geëvacueerd.

Ook in 2017 werd het bedrijf al getroffen door een zware brand. Oorzaak was toen een ontplofte hakselaar.