Industriebrand bij Sint-Eloois-Vijve zorgt voor stank

Woensdagavond is het iets voor acht uur 's avonds beginnen branden in een bedrijf bij Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem. Er hing al gauw een brandgeur in de ruime regio. "De rook is niet giftig maar hou ramen en deuren dicht," zegt de politie.

De felle brand brak uit in een graanverwerkend bedrijf, Michiels Fabrieken nv, in de Vijvestraat in Zulte. Dat is gelegen op de industriezone niet ver van de Leie, bij de sluis van Sint-Eloois-Vijve. "De brand ontstond bij een droogoven op de tweede verdieping en dat zorgde voor een flinke rookontwikkeling," zegt de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

Geurhinder

Wie last heeft van rook of brandgeur wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten en ventilatie af te leggen. Vooral tot voorbij het centrum van Waregem was de brand te ruiken.

Bij de brand raakte niemand gewond, al was er wel een oproep voor iemand die te veel van de rook had ingeademd. Door de bluswerken was de Gentseweg, de weg van Waregem naar Deinze en Gent afgesloten.