Indrukwekkende luchtbeelden tonen lege stranden aan onze kust. 't Is paasvakantie en normaal is dat de start van het zomerseizoen met heel wat dagjestoeristen, maar nu dus niet.

Door de coronacrisis mogen we niet naar zee, dat is geen essentiële verplaatsing. Alleen de kustbewoners kunnen genieten van een wandeling op de dijk, het strand of in de duinen. Bekijk de video van de Belgische kustwacht hierboven.