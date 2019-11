Indrukwekkend: Topaz Installer meert aan in Bredene

Het bedrijf wil aantonen dat het mogelijk is om een schip te laten stranden zonder dat het daarbij schade oploopt. Tijdens een oefening wordt ondermeer de koelcapaciteit van de motoren en de brandbestrijdingscapaciteit gedemonstreerd. Vanmiddag bij hoogtij vertrekt de Topaz Installer richting Zeebrugge. Van daar vertrekt het dan voor zijn eerste opdracht in het Verre Oosten. De kans is groot dat we het schip wel vaker zullen zien opduiken op onze stranden.