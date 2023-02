In Sint-Eloois-Winkel is een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor Arne Espeel (25). De doelman van Winkel Sport overleed zaterdagavond tijdens een wedstrijd.

Naar schatting duizend mensen liepen in stoet door het centrum van Sint-Eloois-Winkel, naar de sportterreinen van Winkel Sport. Arne Espeel werd er kort na een strafschop onwel op het veld en overleed wat later in het ziekenhuis.(lees verder onder de foto)

Familie en teamgenoten van Arne Espeel legden op het voetbalterrein bloemen neer bij zijn doel.

