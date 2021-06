Indrukwekkend: Avelgemse stier Ronaldo breekt gewichtsrecord

Hij is het gevolg van doordachte kruisingen, en ook van een gezonde eetlust, zeker nu hij afgemest wordt. "Hij eet elke dag 10 kilogram maïs, aangevuld met stro, en 16 kilo krachtvoer," zegt eigenaar Yves Van Caeneghem.

Binnenkort afscheid

Maar Ronaldo is aan zijn laatste dagen toe. De kans op hartfalen is groot, binnenkort gaat hij naar het slachthuis. "Hij is einde carrière, hij is niet meer productief," weet Yves. "Hij kan geen nakomelingen meer maken. Dus met spijt in het hart zullen we afscheid van hem moeten nemen."

Maar één troost: Ronaldo Vandescheldemeersch zal na zijn dood voortleven in maar liefst 80 nakomelingen.