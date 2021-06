Indoorspeelpleinen woensdag open: "Eindelijk!"

Want ook zij mogen de deuren weer openen, na maar liefst 8 maanden van sluiting. En wie zeker blij is, is Kings Kingdom in Rumbeke. Dat speelplein was amper een half jaar open toen het door corona alweer dicht moest.

Voorbereidingen voor woensdag

Nog geen joelende kinderen vandaag in Kings Kingdom in Rumbeke maar wel heel wat beweging. Uitbaters Pieter Vandevyvere en Jolien Vanderjeugd meten alles netjes af, zodat ze woensdag helemaal klaar zijn om te openen. Eindelijk, zeggen ze.

"We zijn heel lang gesloten geweest. We zijn blij dat we weer mogen openen en mensen mogen ontvangen. We waren nog maar een half jaar open toen we de eerste keer moesten sluiten. Dus het heeft een heel eind geduurd", zeggen de zaakvoerders.

Acht maanden dicht

In augustus vorig jaar kon de zaak weer even open, maar toen kwam de tweede lockdown, intussen is hier al 8 maanden niet meer gespeeld. Alles ligt er 'spic en span' bij, klaar om de eerste kinderen te ontvangen.

"Bij ons speelmateriaal werken we met aparte ingangen en hekken. Ze moeten daar hun handen ontsmetten. Ze kunnen niet overal in en uit, anders is het chaos".

Reserveren hoeft niet, maar veel ouders doen dat toch, en dat bewijst dat de klanten vlot hun weg terugvinden naar deze zaak.

Tijdens de sluiting is buiten een terras aangelegd. Ouders die liever buiten blijven, kunnen nu in een grote tent genieten van een drankje en een hapje.