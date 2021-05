Indiase variant niet onder controle: ook in Brugge en Knokke-Heist

De Indiase variant van het coronavirus in Oostende is niet onder controle, zoals eerst was aangenomen. Dat zegt de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein. De Indiase variant is volgens Tommelein ook in Brugge en Knokke-Heist opgedoken.

Een Oostendse familie was naar India gereisd op familiebezoek, bleek daarna besmet, maar heeft zich niet aan de strikte isolatie gehouden.

'Mensen vertellen waarheid niet'

Bart Tommelein, burgemeester Oostende: ‘Die strikte isolatie is mislukt. En dat is iets wat we al vele maanden vaststellen. Mensen vertellen niet altijd de volledige waarheid over de contacten die ze hebben gehad. Mensen durven soms niet te zeggen dat ze bepaalde contacten hebben gehad, omdat ze zich niet altijd aan de regels hebben gehouden. En dan krijg je natuurlijk een nog veel moeilijker situatie.

Dingen verzwijgen is geen oplossing. Je moet eerlijk en open zeggen welke contacten je hebt gehad. Op die manier kunnen wij de verdere verspreiding van het virus voorkomen.’

Ook in Nieuwpoort is in een gezin uit Nepal de Indiase variant vastgesteld. Ook dat gezin zit al een tijd in isolatie.

