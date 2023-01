Inbrekers willen voordeur instampen in Oostrozebeke, maar vluchten nadat bewoners roepen

De politie onderzoekt de zaak, en heeft een voetafdruk op de deur. Verder ontbreekt voorlopig elk spoor. "We houden nog alle pistes open," bevestigt de politiezone MIDOW.

Door gedoofde straatlichten?

Dat er nu meer inbraken zijn 's nachts, of pogingen, omdat de straatverlichting uit is merken ze alvast niet in de politiezone rond Meulebeke, WIelsbeke en Oostrozebeke. "Dat het 's nachts pikdonker is geeft misschien een onveiligheidsgevoel, maar uit de cijfers kunnen we toch geen stijging van het aantal inbraken of pogingen afleiden," klinkt het. "We zitten met onze zone natuurlijk ook iets verder van de grote vluchtwegen, zoals snelwegen, en dat kan in ons voordeel spelen."