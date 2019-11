De bijna 200 kinderen van de gemeentelijke basisschool in Heestert, bij Zwevegem, hebben er hun eerste dag opzitten in een gloednieuw schoolgebouw. Voor de herfstvakantie zijn alle spullen van de twee oude scholen verhuisd, en vandaag was het de grote dag.

Maar die begon toch wat in mineur, want inbrekers hebben er dit weekend alle toestellen uit de eetzaal gestolen. Ze gingen aan de haal met een televisie, een kookplaat, een laptop en de mobiele geluidsinstallatie uit de eetzaal. Ook is er heel wat schade. Zo is ook de deur van de koelcel geforceerd.