Inbrekers riskeren tot vijf jaar cel voor inbraken in bestelwagens aan de kust

Vier Bulgaren staan terecht voor hun aandeel in vijftien inbraken en elf pogingen. De dievenbende had het gemunt op werkmateriaal in bestelwagens. Het openbaar ministerie eist vijf jaar effectieve celstraf voor de spilfiguur.

De bal ging aan het rollen toen eind augustus 2020 in Oostende drie diefstallen uit bestelwagens en vier gelijkaardige pogingen werden gepleegd. Bij een van de feiten werd bloed aangetroffen van Denis R. (28). De gsm van de Bulgaar kon die bewuste nacht bovendien inderdaad in Oostende gelokaliseerd worden.

Op heterdaad betrapt

In de nacht van 2 op 3 oktober 2022 liep Denis R. samen met drie landgenoten tegen de lamp in Bredene. In hun voertuig met Franse nummerplaten vond de politie een luchtdrukpistool, een schroevendraaier en een bivakmuts. Bovendien stak in de koffer het werkmateriaal dat even daarvoor gestolen was door een ruit van een voertuig in te slaan.

In de jas van Dragan M. (50) werden kleine stukjes glas gevonden. In totaal kon Denis R. gelinkt worden aan vijftien inbraken en elf pogingen. De bende sloeg op amper een tweetal weken tijd ook toe in Middelkerke, Nieuwpoort, Gent, Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen. Voor de spilfiguur is vijf jaar cel geëist, de anderen riskeren 37 maanden effectieve celstraf. Ten slotte hangt Anatoli V. (29) tien maanden cel boven het hoofd voor zijn aandeel in de inbraak in Bredene.

"Geef mij nog laatste kans"

De advocaten betwisten de feiten niet, maar dringen aan op straffen met uitstel, met uitzondering van de lange voorhechtenis. Denis R. kreeg eerder al een jaar cel voor inbraak en kan geen uitstel meer krijgen. "Ik wil een laatste kans om iets te maken van mijn leven", klonk het in zijn laatste woord. De meeste beklaagden hopen zo snel mogelijk terug te keren naar hun familie in de buurt van Parijs.

De rechter doet uitspraak op 27 april.