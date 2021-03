Inbrekers op pad in Wervik

In Wervik hebben dieven deze nacht toegeslagen in auto’s. De politie heeft nu al melding van een achttal inbraken.

De inbrekers sloegen toe in onder meer de Speiestraat, de Kruisekestraat en de Komenstraat. Ze gingen er vandoor met geld, portefeuilles en andere kleine zaken. De dieven sloegen een ruit in of forceerden de autodeur. Maar opvallend: enkele auto’s waren gewoon niet op slot.

Oproep politie

De politiezone Arro Ieper roept daarom op om zeker je auto af te sluiten en er geen waardevolle spullen in achter te laten.