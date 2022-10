Inbrekers observeren slachtoffers tijdens de mis of op de markt: twee broers aangehouden

De eerste feiten kwamen aan het licht in Oost-Vlaanderen, maar onderzoek wijst uit dat de bende ook actief was in onze provincie. Het gaat alles samen om een twintigtal feiten. Ze observeerden kerkgangers en marktkramers, en achterhaalden zo waar de mensen woonden, en wanneer ze niet thuis waren. Bij de inbraken gingen ze er dan telkens vandoor met juwelen en geld, en ze lieten het huis in totale wanorde achter.

Het onderzoek leidde tot huiszoekingen in Wallonië, daarbij zijn een man van 19 en twee broers van 35 en 45 opgepakt. De man van 19 bleek vrij onder voorwaarden, de onderzoeksrechter in Oudenaarde laat hem nu opnieuw vrij onder strenge voorwaarden. De twee broers zijn aangehouden.