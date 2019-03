Inbraak in Pizza Hut komt dief duur te staan

Voor de inbraak in een Pizza Hut-restaurant in Harelbeke is een twintiger maandag door de rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden.

In de Pizza Hut in Harelbeke werd op 28 juni 2016 's nachts ingebroken. Twee mannen met een bivakmuts forceerden de toegangsdeur en sprongen over de toonbank, zo was op camerabeelden te zien. Ze gingen ervandoor met de inhoud van de kluis. De zaakvoerders werden gewekt door het lawaai en zagen nog net een duo op een bromfiets springen en wegrijden in de richting van het jaagpad. Daar trof de politie later een bromfiets, twee bivakmutsen en de kluis aan.

De uitbater van de Pizza Hut verspreidde na de feiten camerabeelden van de overvaller via Facebook. Het gerechtelijk onderzoek leidde naar een verdachte. Hoewel zijn DNA op een van de mutsen werd aangetroffen, bleef de beklaagde tijdens het proces ontkennen dat hij er iets mee te maken had. Maar daar hechtte de Kortrijkse strafrechter weinig geloof aan. Hij werd vandaag veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden.

