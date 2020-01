Inbraak in juwelierszaak in De Panne

Woensdagavond rond 22 uur hebben onbekenden een ruit ingeslagen van juwelierszaak Kiek in de Zeelaan in het centrum van De Panne.

Ze graaiden juwelen mee die in de etalage lagen, maar hoe groot de buit is, is nog niet bekend. De brandweer kwam ter plaatse om het gat in de ruit met enkele planken dicht te maken.

Er volgt nog een sporenonderzoek, maar voorlopig is er geen spoor van de dader(s).