Inboedel bekende hotel La Réserve bijna volledig verkocht

Bijna de hele inboedel van het bekende hotel La Réserve in Knokke is verkocht. De recente openbare verkoop was dan ook een enorm succes.

Hoeveel die precies heeft opgebracht willen de eigenaars, Bart Versluys en Marc Coucke niet kwijt. Zoals gekend willen zij er opnieuw een vijfsterrenhotel van maken.

In december was er nog een kijkdag in La Réserve waar honderden mensen op afkwamen, nu is 95% van de spullen de deur uit. Het gaat van grotere meubelstukken en verlichting tot servies. In totaal zo'n 1.500 stuks. De opbrengst is voor de verbouwing. Midden maart kan je al met roomservice in het hotel terecht, in juli volgt dan de echte opening. Driesterrenchef Peter Goossens zal mee de kaart bepalen van de keuken.

Bekijk ook