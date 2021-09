Inagro opent onderzoekserre Agrotopia op dak van REO Veiling

In die nieuwe onderzoeksserre in Roeselare zal onderzoeks- en adviescentrum Inagro onderzoek doen naar de nieuwste teelttechnieken en professionele glas- en stadstuinbouw. Agrotopia moet een locatie vormen voor praktijkonderzoek en ontwikkeling van innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw.

Festival Agrotopia

Agrotopia is een serre van 9.000 vierkante meter op het dak van de loods van de REO Veiling. De officiële opening van de onderzoeksserre is tegelijk de start van het festival 'Agrotopia, een festival van de toekomst'. Via een festival wil de provincie het grote publiek meenemen in de ontdekking van nieuwe smaken, productieprocessen en innovaties. Verder kunnen ook scholen er terecht voor workshops en kunnen professionele bezoekers er events bijwonen. (Lees verder onder de foto)

Scheire, Rijckaert en Helsmoortel cureren

De provincie schakelde drie curatoren in die wetenschappen en technologie op een toegankelijke manier moeten vertalen naar het publiek. Tv-maker en comedian Lieven Scheire, comedian Henk Rijckaert en wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel cureren workshops, bouwen een expo met interactieve installaties en brengen ook verschillende shows. Zo werkte Henk Rijckaert de expo 'Pretpark voor Planten' uit met interactieve installaties. Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel werken de shows uit. Het festival vindt plaats van 25 september tot en met zondag 3 oktober.