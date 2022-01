Imposant gemeentehuis aan restauratie toe

In De Haan is de gemeente gestart met de grote restauratie van het beschermde gemeentehuis. De werken aan het monumentale gebouw gaan ruim twee jaar duren en kosten 3,5 miljoen euro.

Het gebouw is bijna 125 jaar oud en werd 35 jaar geleden voor het laatst gerestaureerd.

Het imposante gemeentehuis van De Haan maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht 'Villawijk Concessie'. Maar er is werk aan het gebouw om het weer helemaal mooi te krijgen. Er is betonrot en waterinsijpeling. De gemeente krijgt voor de restauratie ook een grote erfgoedsubsidie. (lees verder onder de foto)

Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan: “Het werd gebouwd in 1898. Toen een van de eerste comfortabele luxehotels aan de kust. Met elektriciteit, warm water, liften.... Het is dan een home geworden voor kinderen uit Charleroi. En in 1979 heeft de gemeente het gekocht. Nu is het dringend aan renovatie toe. Alle bepleistering moet eraf. Betonrot wordt aangepakt en er komt ook een nieuw dak. Echt een nieuw gemeentehuis. Ook de omgeving wordt aangepakt en vergroend.”