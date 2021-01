Imog stopt met sorteren PMD: 40 banen op de tocht

Voor de nieuwe PMD-inzameling (met harde én zachte plasticverpakkingen in één zak) heeft Fost Plus vijf nieuwe sorteercentra gebouwd (twee in Vlaanderen, drie in Wallonië) die grote volumes uitsorteren tegen zeer hoge snelheden en die ook minimum 14 aparte stromen uitsorteren. De Imog-sorteerinstallatie uit 1996 in Harelbeke kan deze nieuwe evolutie technisch en economisch niet aan. Zo is er de keuze van Fost Plus voor vooropgestelde capaciteit met 50.000 ton/jaar, tien keer zo groot als de capaciteit in Harelbeke.

Sociaal overleg

In een mededeling laat de directie dit nog weten: “De stopzetting is een spijtige vaststelling. We zullen daarnaast ons engagement opnemen met de uitbouw van een sociaal plan dat we in de best mogelijke dialoog met de vakorganisaties en onze medewerkers willen uitwerken. Er wordt maandag 11 januari onmiddellijk gestart met een informatie- en consultatieronde met de vakorganisaties”

De huis-aan-huisinzameling blijft gewaarborgd en ook voor de andere Imog activiteiten verandert er niets.