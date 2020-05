De sector wil ook vermijden dat er nog meer negatieve sfeerschepping komt.

Concreet gaat het over de warrige communicatie voor tweede verblijvers of de discussie over wie hoeveel ruimte kan innemen op het strand. Een datum voor versoepeling en een positieve beeldvorming, dat vraagt de sector. Anders vrezen ze een scenario waarin de boekingen eerst stilvallen en we daarna een stormloop krijgen die ook niet coronaveilig kan voorbereid worden.