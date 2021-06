Imke Courtois doopt (haar) nieuwe zeilboot

In Nieuwpoort is het nieuwe zeilschip ‘IMKE’ gedoopt.

De zeilboot van meer dan 10 meter versterkt de vloot van de Vlaamse Vaarschool , de grootste zeezeilschool van het land. Meter is Imke Courtois, die via het VIER-programma ‘Over de oceaan’ de zeilmicrobe te pakken kreeg. Ze is ondertussen zelf houder van de nodige zeilbrevetten om les te kunnen geven. Maar ze wil eerst wat meer ervaring opdoen. Haar ultieme droom is deelnemen aan de Fastnet race en een rondje rond de wereld. (Lees verder onder de foto)

Emma Plasschaert

Naast Imke Courtois zal ook Emma Plasschaert, Olympische medaillekandidaat in de laser radial klasse, de school ondersteunen. Emma heeft al een speciale band met de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort en was eerder meter van de ‘Emma’. Ze maakt zich klaar voor de Olympische Spelen in Tokio.