Imagocampagne moet West-Vlamingen warm maken voor job in horeca

De nieuwe campagne Horecalover moet West-Vlamingen warm maken voor een job in de horecasector. Westtoer lanceerde de imagocampagne woensdag samen met verschillende partners. Ze moet het hoofd bieden aan het grote personeelstekort in de sector in West-Vlaanderen.

Eind april noteerde VDAB maar liefst 684 vacatures in de kusthoreca. "Maar dit is maar het topje van de ijsberg want lang niet alle vacatures komen in de database van VDAB terecht", zegt voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. Het personeelstekort in de horeca is al langer een probleem, maar sinds de coronaperiode is dat probleem nog gegroeid. "Tijdens de coronaperiode moest de horeca lange tijd sluiten en hebben veel horecamedewerkers hun job verlaten voor jobs in andere sectoren. Dit zorgt nu voor een tekort in de vaste tewerkstelling, maar ook voor tekorten in tijdelijke tewerkstelling zoals flexi-jobbers en jobstudenten."

Op de website www.horecalover.be worden korte video's verzameld met getuigenissen van medewerkers in de horeca. "Hun verhalen moeten een stimulans betekenen om te solliciteren voor een job in de horeca." De initiatiefnemers willen met de campagne vooral de positieve aspecten van werken in de horeca onderlijnen.

De nieuwe imagocampagne gaat vandaag van start. Later volgen nog verschillende opleidingen van onder meer VDAB om medewerkers klaar te stomen voor een job in de horeca.