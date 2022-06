IKWV opent zomerseizoen aan de kust

Het zomerseizoen aan de kust is ingezet. Dat gebeurt met een officieel startmoment van de Intercommunale Kustreddingsdiensten West-Vlaanderen, ofwel het IKWV, op het strand in De Panne. Het IKWV bestaat dit jaar veertig jaar.

Het badseizoen aan zee is officieel van start gegaan. Dat betekent dat alle kustgemeenten vanaf nu ook strandredders voorzien, welswaar nog niet in alle zwemzones. In juni is het aantal zwemzones nog beperkt. En na 2 coronajaren verwachten de strandreddingsdiensten dat we weer een min of meer normale toeristische zomer tegemoet gaan.

Retro kustaffiche

De twee voorbije jaren legden door de coronabeperkingen een grote druk op de strandreddingsdiensten omdat een aantal baders de bevelen negeerden, soms agressief reageerden. En hier en daar liepen confrontaties op het strand uit de hand. IKWV bestaat 40 jaar. Om dat wat extra luister te geven is een retro kustaffiche ontworpen. Op de affiche staan ook de herkenningspunten van alle kustgemeenten en de historische uniformen van de strandredders.