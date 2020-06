'Ik Zomer West-Vlaams': uittips in eigen streek

In juli en augustus zullen veel West-Vlamingen de grote vakantie in eigen streek doorbrengen Daarom lanceert de provincie de campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’.

Samen met partners zoals Westtoer en de POM is een coronaveilige zomerprogrammatie uitgewerkt. Alle 64 West-Vlaamse gemeenten krijgen ook 1 euro per inwoner om activiteiten op poten te zetten.

Extra zomeraanbod

'Ik zomer West-Vlaams'. Onder die vlag lanceert de provincie haar zomercampagne in De Gavers in Harelbeke, één van de twintig provinciedomeinen. Want ook in coronatijden valt heel wat te beleven in onze provincie, en dat op een veilige manier. De provincie verruimt haar traditionele zomeraanbod met ondermeer om een kustsafari, openluchtcinema of openluchttentoonstellingen.

"Voor elk wat wils, klein tot oud. We organiseren extra zoektochten, begeleide activiteiten, picknicks. Samen met natuurpunt bieden we hier een speciale gids aan met wandelingen per gemeente. Het blijkt dat heel wat mensen de natuur in de onmiddellijke omgeving willen ontdekken", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Provinciedomeinen.

Provincie steunt gemeenten

Voor elk van de 64 West-Vlaamse gemeenten trekt de provincie ook één euro per inwoner uit om zomeractiviteiten te organiseren.

"Het is de taak van onze gemeentebesturen om te zorgen voor animatie en leuke beleving. Daarom zet de provincie zelf geen grootschalige projecten aan. Daarom werken we samen met de gemeenten. Het wordt een formidabel mooie zomer in West-Vlaanderen", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Ook aandacht op Focus & WTV

"Niet dat zij niets zouden doen zonder de provincie", vult gedeputeerde voor Communicatie Bart Naeyaert aan. "Wij wilden een extra stimulans geven zodat er iets te beleven valt. Die activiteiten komen ook op de website ikzomerwestvlaams.be. Er komt ook een programma op Focus en WTV waarin gedurende tien weken de activiteiten worden voorgesteld."

"Op de website ikzomerwestvlaams.be komen ook allerlei tips voor een uitje: van picknickzones tot locaties waar je hoeveijs kan eten of een brouwerij kan bezoeken", besluit Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.