'Ik geef al 23 jaar geen water meer aan mijn gewassen': bioboer heeft geen last van oppompverbod

Dit weekend is er wel kans op regen- of onweersbuien, maar de aanhoudende droogte baart veel landbouwers toch zorgen. Ook al omdat ze op sommige plaatsen geen water meer mogen oppompen voor hun akkers.

Maar dat is allemaal geen probleem voor een bioboer uit Ruddervoorde. Hij zegt dat hij zijn gewassen al 23 jaar geen water meer geeft. Dat kan door slim om te gaan met de bodem, en geen kunstmest te gebruiken.

Diederik Steyaert, Bioboerderij De Zaaier: "Dit stuk is klaar om iets op te planten. Bovenaan ziet dat er extreem droog uit, maar als je kijkt in de grond. De grond voelt heel koel aan, je hebt mooie vochtige grond."

En dat komt door organisch materiaal, dat veel meer water vasthoudt dan kunstmestoffen, die door het zout de bodem uitdrogen. Een procent meer organische

Diederik Steyaert: "Dat zijn allemaal vezels. Je ziet in dat gras die schimmels groeien. Die breken dat organisch materiaal al af. Dat heeft een heel lage bemestingswaarde, maar dat zijn allemaal vezels die water kunnen vasthouden. Het is nu zo droog, maar als je daarin grijpt, is dat mooi nat. Dat houdt het water vast in onze bodem."

Bioboerderij De Zaaier teelt groenten op elf hectare. In 23 jaar tijd moest Diederik nog geen liter water geven aan zijn gewassen. Het duurt wel vijf jaar voor een perceel weer voldoende organische stoffen heeft, en ook dan moet je er verstandig mee omspringen.

Tractor op GPS

"Wij gebruiken een tractor op GPS. Het voordeel is dat je vaste rijpaden hebt, waardoor de grond niet meer aangedrukt wordt, en de wortels diep in de bodem kunnen gaan. Als je vocht in de bodem hebt, wil je dat daar ook vasthouden. Daarom gebruiken we een schoffelbalk met messen. Die messen snijden de bovenste twee centimeter van de grond door, waardoor die heel sterk uitdroogt, maar daaronder blijft het vocht behouden doordat je de verdampingscapillairen doorsnijdt. Op die manier kunnen we het vocht in de bodem behouden."

Ook de massalandbouw zou deze technieken moeten gebruiken, vindt Diederik. En deze manier van werken heeft nog voordelen. "Het voordeel is dat we veel sterkere planten, die veel resistenter zijn. Niet alleen voor droogte, maar ook stressbestendiger. Daardoor hebben we minder last van ziektes, en hebben we een betere opbrengst. Dat resulteert ook in een betere smaak. Je krijgt een vollere smaak van het product."

Hier mag de zon dus nog wel even schijnen.