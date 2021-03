IJzertoren werd exact 75 jaar geleden opgeblazen

Tot vandaag is het officieel nog niet duidelijk wie er achter de feiten zat. Vijf jaar geleden opperde N-VA-kamerlid Brecht Vermeulen uit Roeselare nog voor een historisch onderzoek naar de feiten. Dat onderzoek is er uiteindelijk niet gekomen.

Dovo

In de nacht van 15 op 16 maart 1946 werd de IJzertoren in Diksmuide opgeblazen met dynamiet. Daarbij vielen geen gewonden. Wel was het volledige gebouw vernield en sprongen in verschillende huizen in de omgeving ramen. Een jaar eerder had een aanslag al voor schade aan het gebouw gezorgd. De uiteindelijke daders van de aanslag zijn nooit gevonden. Wel heersen sterke vermoedens over wie de opdrachtgevers waren. Zo beweerde oud-journalist Willy Moons, die een boek schreef over de aanslag, dat toenmalig burgemeester van Houthulst Hubert De Groote één van de opdrachtgevers was. Volgens Moons' onderzoek zou Dovo de aanslag hebben uitgevoerd.

Om de waarheid te achterhalen, vroeg Kamerlid Brecht Vermeulen enkele jaren geleden een historisch onderzoek omdat naar eigen zeggen het gerechtelijk onderzoek van toen veel vragen doet rijzen. "Het gerechtelijk onderzoek mondde in april 1948 uit in negen voorlopige aanhoudingen, maar het onderzoek liep af zonder enig resultaat", zei hij toen. "Uiteindelijk is er geen historisch onderzoek gekomen", zegt Vermeulen nu. "De toenmalige directeur van CegeSoma, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, had mij na mijn oproep nog gecontacteerd met veel interesse maar hij ging niet lang daarna op pensioen. Een onderzoek is er niet meer gekomen." Het Museum aan de IJzer organiseerde afgelopen zaterdag nog een colloquium over het onderwerp.