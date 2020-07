Het hoogtepunt moet het herdenkingsweekend worden van 5 en 6 september. Dan is er ook de 93ste Ijzerbedevaart, met het motto ‘Klaar voor de toekomst’. In september dus, en niet op 11 november, omdat de allereerste Ijzerbedevaart dan precies 100 jaar geleden was. In 1920 werd hulde gebracht aan het graf van Joe English in Steenkerke, ter ere van alle slachtoffers die vielen aan het front in de Westhoek. In de loop van de jaren groeide het evenement uit tot een icoon van de Vlaamse beweging.