IJzer- en Handzamevallei beter beschermen tegen wateroverlast & droogte

Onder leiding van de provincie overleggen zij permanent met elkaar, en dat leidt nu tot 60 concrete acties.

Concrete actiepunten

Water, er is er soms te veel, de jongste zomers ook vaak te weinig. De klimaatverandering laat zich steeds meer voelen, ook in de IJzer-en Handzamevallei. 24 partners werken hier sinds december nauw samen rond die waterproblematiek. Dat leidt nu tot een 60-tal concrete actieplannen.

Zo moet Stavele, bij Alveringem, beter beschermd worden tegen overstromingen als die van november 2021. En er moet overal meer ruimte komen om water op te vangen.

Gedeputeerde voor waterbeleid Bart Naeyaert: " Bijvoorbeeld Kortemark op heel korte termijn Talpes putten. Daar kan een bijkomende voorraad water worden opgeslagen voor de landbouw. We gaan ook een industrieterrein aansluiten op die putten en een betere plaats creëren voor de landbouwers om er water af te halen. In Staden wordt er een bufferbekken gecreëerd."

Werk aan de winkel

Bij dit permanente overleg zijn heel wat instanties betrokken. Samenwerken en zo alle financiële middelen beter benutten, is noodzakelijk, want er ligt veel werk op de plank.

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur: "De uitdagingen zijn gigantisch. De klimaatverandering komt met rasse schreden op ons af. Het gebied IJzer Handzamevallei heeft een enorme potentie om zo’n klimaatspons te zijn. Als we in dit gebeid willen wonen, werken, en ons veilig voelen, dan moeten we er gewoon aan beginnen. Ik denk niet dat we veel keuze hebben."

Voorlopig heeft het permanent overleg geleid tot 60 concrete acties, maar daar zullen er de komende jaren zeker nog een pak bijkomen.

"Er zullen ongetwijfeld altijd maar meer projecten bijkomen. We zijn belange nog niet klaar met het verwerken van al die uitdagingen van het water. Het is goed dat er een permanent overleg is waar de verschillende partners elkaar kunnen ontmoeten."