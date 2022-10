IJspiste in Oostende komt er toch: "wel overdekt en kleiner"

Er komt wel degelijk een IJspiste in Oostende komend najaar, tijdens Winter in het Park. Door de energiecrisis schrappen veel steden en gemeenten ijspistes, maar Oostende zet door.

De stad en de kerstmarktorganisator van Winter in het Park nemen wel energiezuinige maatregelen: de piste wordt overdekt, is een kleiner en de lichttunnel in de winkelstraat is helemaal geschrapt.

“We hebben contracten die moeten nageleefd worden. Het belangrijkste is dat we met de organisator hebben afgesproken dat de ijspiste kleiner wordt, energiezuiniger wordt en dat de energierekening niet voor de belastingbetaler is, maar wel voor de organisator,” legt Bart Tommelein uit, de burgemeester van Oostende.

De koelmachines zijn nieuw en worden duurzamer. De ijsbaan van Oostende van 1.000 vierkante meter verkleint, maar blijft drijvend, met echt ijs, maar dus wel overdekt en optimaal geïsoleerd. Quinten Goekint van de organisatie Winter in het Park: “Je mag ook niet onderschatten wat een kerstmarkt, in gelijk welke stad, betekent voor de lokale handel, voor de horeca...”

Ook andere steden maken nu de afweging tussen gezelligheid en besparen. In Nieuwpoort en Brugge bijvoorbeeld schakelen ze over op rolschaatsen. In De Panne is er nog geen beslissing over de kerstmarkt.