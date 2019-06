Voldoende vers drinkwater en een schaduwrijk plekje kunnen al veel ellende vermijden. En soms verlicht een ijsgekoelde lekkernij, zoals op de foto de lemuuraapjes in het Bellewaerdepark in Ieper. De maki's verlaten hun schaduwplekje maar al te graag voor een ijsje met ananas, rode vruchten of mango.

Het wordt ook morgen trouwens tropisch heet met temperaturen die landinwaarts makkelijk 34 graden halen. Bekijk de folder hier.

Lees ook