IJsbaan De Piste gaat open ondanks hoge energieprijzen

Kenneth Deryckere, IJsbaan De Piste: "We hebben dat zeker al uitgerekend. Gelukkig hebben we zonnepanelen geplaatst vorig jaar. De energie gaat vooral naar koeling en ook naar de verwarming in de bar. Aan welk prijskaartje we dan denken? Dat zal toch zo'n 10.000 euro per maand zijn."

De Piste opende drie jaar geleden de deuren, twee jaar na elkaar was er corona en nu dus dit. Toch gaat Kenneth opnieuw de uitdaging aan. "We hopen dat we ook meer bezoekers krijgen dan vorig jaar en dat we dat dan zo een stuk kunnen opvangen. De prijzen om te schaatsen gaan niet omhoog. Het is wat atypisch in vergelijking met andere sectoren, maar we willen het schaatsen voor iedereen toegankelijk houden."

Maar daarbij heeft de zaakvoerder toch een kritische bemerking. Hij had liever een publiek-private samenwerking gehad met de stad. "We hebben met de stad Kortrijk op dit moment niet echt een overeenkomst zoals zwembadgroep Lago bijvoorbeeld die wel heeft. We zien ook dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Dat wringt toch wat."

In de provincie kan je straks, behalve op die ene kerstmarkt misschien, wellicht alleen nog in Boudewijn Seapark in Brugge schaatsen. Daar beslissen ze straks of dat komende winter doorgaat.